شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى صدارة خريطة التصوير العالمية.. مشاهد للمحروسة بأقوى مسلسل من NBC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت معالم مصر ومنطقة الجمالية والحسين وشارع المعز حلقة مسلسل Quantum Leap لتعكس مكانة فريدة لمصر على خريطة أماكن التصوير السينمائي والدرامى العالمية ، بشكل لافت، ومع التسهيلات التي قدمتها مدينة الإنتاج الإعلامي أصبح التصوير في مصر أكثر سهولة، ومن نتاج ما تحقق، كان مسلسل Quantum Leap التي أعادته شبكة قنوات NBC على خريطة مسلسلاتها، حيث تم تصوير حلقة كاملة منه في مصر.



مشهد من مسلسل Quantum Leap بالقاهرة التاريخية



تصوير مسلسل Quantum Leap في منطقة الأهرامات بالجيزة



تصوير مسلسل Quantum Leap في مصر



مسلسل Quantum Leap



مشهد من مسلسل Quantum Leap أمام سفح الأهرامات



مسلسل Quantum Leap



بطل مسلسل Quantum Leap أمام تمثال أبو الهول



رايموند لي بطل مسلسل Quantum Leap في منطقة الأهرامات

تبدأ الحلقة ببطل العمل الدكتور بن سونج والذي يبدي إعجابه الشديد بالأهرامات، وينتقل بطل العمل من الجيزة للقاهرة حيث يقابل شيبارد بارنر من المخابرات المركزية في فندق مينا هاوس، ليخبر بطل المسلسل بأن الشرطة السرية لا تعرف هويته ولكنه عرضة للحرق في الصحراء بعدما تحول إلى جاسوس، ثم تتوالى الأحداث في محاولة منه لإنفاذ عالمة أثار تدعى ليلى من الكشف عن هويتها وذلك في مشاهد ما بين شارع المعز والجمالية.

تصوير المسلسل في مصر هو بارقة أمل وتطور كبير في الصناعة، حيث قام كريس جريسمر مخرج الحلقة بالتصوير في أماكن عديدة منها أهرامات الجيزة وفندق مينا هاوس وشارع المعز والجمالية ومسجد المعز لدين الله الفاطمي وغيرها من الأماكن التي ظهرت غاية في الجمال في نطاق زمني هو الستينات وهو الزمن الذي تدور فيه أحداث الحلقة، وهي من كتابة بريان وينبراندت و ستيفن ليليان وبطولة رايموند لي و كاتلين باسيت وماسون الكسندر بارك.

الموسم الجديد من مسلسل Quantum Leap تدور أحداثه الجديدة بعد مرور 30 عامًا على أحداث المسلسل الأصلي، حيث يتولى الدكتور بن سونج ويجسده ريموند لي، مهمة تشغيل مشروع Quantum Leap الذي بدأه الدكتور سام بيكيت.