شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يطرح أحدث أغانيه "انسى اللى خان" على يوتيوب ومنصات الأغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح منذ قليل أمير الغناء العربي هاني شاكر أحدث أغانيه بعنوان "انسى اللي خان"، وذلك على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية والتي ظهر فيها بلوك مختلف خطف أنظار جميع رواد السوشيال ميديا.

أغنية "انسى اللي خان" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك و توزيع رقمي فيكتوري لينك وظهر فيها أمير الغناء العربي بأستايل ولوك مختلف جدا خطف أنظار جمهوره ومحبيه على السوشيال ميديا.

ويعيش أمير الغناء العربي النجم (هاني شاكر) حالة من النشاط الفنى، خلال الفترة الحالية، حيث قام بتقديم العديد من المشاريع الغنائية مؤخرا الذي ظهر من خلالها في لون جديد وهم أغنيات "بلاد البخت" و"الكبير" و"مروق" وقام بطرحها على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية بالإضافة لإحيائه العديد من الحفلات الموسيقيه الكبرى داخل مصر وخارجها.