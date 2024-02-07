شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الشاعر مجدى نجيب السبت المقبل بمسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى أسرة الشاعر الكبير الراحل مجدي نجيب، العزاء يوم السبت القادم بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير، وذلك بعدما شيعت جنازته عصر اليوم الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة.

وكان الشاعر مجدي نجيب تعرض لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، استدعت دخوله العناية المركزة، وحرص أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين برئاسة الدكتور مدحت العدل على زيارته في المستشفى.

وحرص الكينج محمد منير على نعى صديقه الراحل مجدى نجيب الذى تعاون معه في العديد من الأغانى وقال في تصريح خاص لـ " الخليج 365": وداعا للأخ والصديق ورفيق الكفاح والنجاح، كان نعم الأخ ونعم الإنسان الشاعر الموهوب، ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا يغلى على اللى خلقه، فقدنا علم كبير وشاعر موهوب".

الكينج محمد منير تعاون مع الشاعر مجدي نجيب في الكثير من الأغاني الناجحة، وكان الشاعر الراحل "عبد الرحيم منصور" هو أول من قدم منير لمجدي نجيب ممتدحا منير بأنه الوحيد القادر على غناء أغنيته "القدس" التي رفضها بعض المطربين ممن تعامل معهم نجيب، ومن هنا بدأ المشوار الفني مع منير الذي وصل لأكثر من عشرين أغنية سطرها مجدي نجيب بداية من ألبوم (بنتولد ) عام 1980 وحتى ألبوم (طعم البيوت ).

يذكر أن الشاعر الكبير مجدي نجيب قدم أشعاره للكثير من مطربي مصر العظام منها أغاني "كامل الأوصاف" مع عبد الحليم حافظ، "غاب القمر يا ابن عمي"، "قولوا لعين الشمس"، "يا طريقنا يا طريق"، " للفنانة شادية"، "أخد حبيبي"، "العيون الكواحل"، "تعالى وشوف" للفنانة فايزة أحمد، "جاني وطلب السماح" صباح، "كل شيء في بلادي" نجاة، "أوعدك" سعاد محمد، ""أفراح" محمد رشدي، "يا ريتك معايا" هاني شاكر، "طلب القهوة" فريق الجيتس، "إسكندرية" للمطرب الليبي أحمد فكرون.