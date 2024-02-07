ميرنا وليد - بيروت - فجعت الممثلة اللبنانية نيكول سابا بموت كلبتها "كوكي" ونشرت نيكول صور تجمعها بكلبتها " كوكي " وعلقت قائلة :

الانسان الحقيقي يلّي عندو مشاعر حقيقية وحساسة وعالية بيزعل لما بيخسر حيوان ربّاه سنين طويلة مثل ما بيزعل لما يخسر انسان قريب منو . .وما رح يفهم ويقدّر مشاعري وزعلي الا يلي ربّى حيوان وعاش معو عمر وعرف قديش بكون اوفى واصدق من كتير بني آدمين..

ومافيني قول غير انو لما بتخسر حيوان عاش معك اكتر من ١٥ سنة وربّيتو من كل قلبك وعيّشتو عزّ مثل ما بقولو بالطول والعرض ما بكون ضميرك الا مرتاح.. وكمان بقولو انو الكلب بياخد من صاحبو طباعو وانتي كنتي مليانة طاقة وحسّ وحياة وخجل.. ف ما الي الا بادل كل العزّ والتقدير لكائن بكون وفيّ إلك كل لحظة وبيعطيك بلا "مقابل".. بيعطيك استقبال حلو كل ما بتفوت على بيتك..بيعطيك احساس بالإجابية وبالحنّية والحب وبعيش كل لحظة معك بحلوها وبمرّها..ومن دون" مقابل"...اهمّ شي..وهاي مستحيل تلاقيها عند البني آدم..

لهيك بدّي قلّك يا كوكي اني ممتنّة لكل هالمشاعر المجّانية يلّي عطيتيني ياها..وانا عشت معك كل لحظة ألم ما قبل وما بعد فقدانك..

بعض الناس او يمكن معظمهم رح تلاقي كلامي over على كلب..

بس انا انسان وروح..وللأسف انسان كتير بحسّ..وكتير بحبّ.

رح تتركي فراغ كبير وذكريات ايام حلوة يا كوكي.. رح اشتقلك "

كانت هذه تفاصيل خبر نيكول سابا تنعي كلبتها كوكي : "رح تتركي فراغ كبير وذكريات ايام حلوة يا كوكي.. رح اشتقلك " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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