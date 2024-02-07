في عيد ميلاده .. اليكم نبذة عن حياة النجم الكوميدي الأسمر كريس روك

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد الممثل العالمي كريستوفر يوليوس روك المعروف بكريس روك المولود في أندروز، ساوث كارولينا ونشأ في بيدفورد ستايفسانت، بروكلين، نيويورك.
وهو ابن روزالي (تينغمان)، معلمة وأخصائية اجتماعية للموقين ذهنياً، وجوليوس روك، سائق شاحنة وعامل توصيل الصحف، وكان والده واعظاً.
لقد كان الروك في الكوميديا الاحتياطية لعدة عقود. ظهر لأول مرة على الشاشة الكبيرة في فيلم Beverly Hills Cop II (1987) وقضى ثلاث سنوات في فريق عمل Saturday Night Live (1975). يقوم بعمل إعلانات تجارية لـ 1-800 Collect وNike وقام بتغطية الحملة الرئاسية لعرض غير صحيح سياسيًا (1993). يعيش في جبال الألب، نيو جيرسي.
يتميز بميزة نادرة تتمثل في وجوده في فيلمين تم افتتاحهما في نفس اليوم في الولايات المتحدة: The Longest Yard (2005) و Madagascar (2005) (27 مايو 2005)، كلاهما بقيا في المركزين الأولين في شباك التذاكر في الأسابيع التالية، مما أدى إلى إسقاط الجزء الأخير من ملحمة حرب النجوم، حرب النجوم: الحلقة الثالثة - انتقام السيث (2005). أصبح كلاهما عضوين في نادي 100 مليون دولار.
أصدقائه المقربون مع جيري سينفيلد وآدم ساندلر وديفيد سبيد وماريو جوينر.
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