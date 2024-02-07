شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العمروسي ومى فاروق .. هكذا ردا على أقاويل فارق السن بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأربعة أسابيع الماضية جدلا كبيرا حول المطربة مى فاروق والفنان محمد العمروسى، وتحديداً بعد احتفالهما بخطبتهما يوم 7 يناير الماضى، حيث خرجت أقاويل كثيرة على صفحات السوشيال ميديا بأن العمروسى يصغر مى فاروق بأكثر من 3 سنوات، مما دفع الثنائى للخروج للرد على هذه الأقاويل والتي اعتبروها تدخل في حياتهما الشخصية.

محمد العمروسى بادر بالرد على هذه الأقاويل مبكراً من خلال منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يوم 18 يناير الماضى حيث كتب: "من المضحك إنك تلاقي أخبار عنك ومعلومات انت شخصيا أول مرة تسمعها في حياتك عن نفسك لا وكلها غلط، من ضمنها موضوع فرق السن، طب والله أنا الأكبر".

مى فاروق التزمت الصمت على أقاويل فارق السن بينها وبين خطييبها محمد العمروسى، حتى تحدثت لأحد البرامج الفنية خلال تواجدها في إحدى المناسيات وقالت: "احنا بني آدمين، وشفت كل اللي حصل من بعد إعلان الخطوبة حاجة مش حلوة وقعدنا نهزر على فيس بوك على موضوع السن وفي الآخر والأول الناس ملهاش دعوة بحاجة والحمد لله ربنا يوفقنا، وأتمنى إني أكون عند حسن ظن الناس دايما في شغلي والناس تتعلم تفرق بين شغل الفنان وحياته لإني من الناس اللي مش بتحب تتكلم عن حياتها الشخصية".

محمد العمروسى احتفل بخطبته على مى فاروق بخطبتها على الفنان محمد العمروسى فى حفل بسيط، بحضور الأصدقاء والمقربين، حيث حضرت المخرجة بتول عرفة وأميرة مكاوى ابنة الراحل سيد مكاوى وعدد من المقربين، وبعد الحفل بأيام شارك العمروسى بصورة تجمعه بخطيبته مى فاروق على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وعلق قائلا: الراحة والأمان".

محمد العمروسى يعمل حالياً على تصوير دوره في مسلسل "المعلم" مع النجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، ويشارك في بطولة العمل سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.



محمد العمروسى ومى فاروق



محمد العمروسى ومى فاروق



محمد العمروسى ومى فاروق



محمد العمروسى ومى فاروق



محمد العمروسي ومي فاروق



محمد العمروسى ومى فاروق



محمد العمروسي ومي فاروق



محمد العمروسى ومي فاروق