نجوى كرم تهنئ المنتخب القطري بعد فوزه على إيران وتأهله نهائي كأس آسيا

ميرنا وليد - بيروت - هنأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم المنتخب القطري لكرة القدم بمناسبة وصوله إلى نهائي كأس أمم آسيا اليوم .

وكتبت نجوى كرم: “ألف مبروك الفوز لـ المنتخب القطري ولـ قطر الحبيبة، شو حلو نشوف منتخبات عربية بالنهائي”.|

وتأهل منتخب قطر إلى نهائي كأس آسيا بعد الفوز على إيران بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة دور نصف النهائي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة قطر ضد إيران بتقدم العنابي بهدفين مقابل هدف في مباراة دور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا.

وتقدم منتخب ايران اولا عن طريق سردار اموزر في الدقيقة 4 الا أن منتخب قطر عاد وسجل التعادل عن طريق جاسم جابر في الدقيقة 19.

ونجح اكرم عفيف في تسجيل هدف التقدم لمنتخب قطر في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني عادت إيران وسجلت التعادل من علامة الجزاء عن طريق علي رضا الا قطر خطفت الفوز بأقدام المعز علي في الدقيقة 83.

وينتظر منتخب قطر حامل اللقب منتخب الأردن في المباراة النهائية يوم السبت المقبل في النهائي

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