زين العمر : " ما كنت متخايل يجي النهار وخيي يغدر فييّ "

ميرنا وليد - بيروت - أحدث الفنان اللبناني زين العمر الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما شارك صورة لشقيقه إيلي وكتب :"

ما بتيجيك الضربة إلا من القريب!

ما كنت متخايل يجي النهار و خيي يغدر فييّ

ما رح مرّءلك ياها على خير يا إيلي !!

و تسائل المتابعون حول ما حدث بينه و بين شقيقه و إنقسم رأي الجمهور، بينهم من رأى أن زين على خلاف مع شقيقه، وبين الذي رآى أن هناك شيئاً خلف هذه التغريدة، هل من عمل قريب يتحدث فيه عن غدر الأخوة ؟

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