إدوارد زويك يكشف سراً عن ليوناردو دي كابريو خلال فيلم Blood Diamond

ميرنا وليد - بيروت - تم العثور على ليوناردو دي كابريو وهو "يتصفح كتالوج فيكتوريا سيكريت" أثناء تصوير فيلم Blood Diamond، حسبما ادعى مخرجه في مذكراته الجديدة.



هذه الحكاية المضحكة استذكرها المخرج إدوارد زويك، الذي كتب قصة حياته في كتاب جديد بعنوان Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood. واشتهر زويك بإخراج أفلام من بينها فيلم توم كروز الناجح The Last Samurai وGlory، الذي فاز به دينزل واشنطن بأول جائزة أوسكار له.

وفي صورة للكتاب التقطها الناقد السينمائي بيلجي إيبيري، أشار زويك إلى ذكرياته مع دي كابريو بينما كان يتذكر صناعة فيلم Blood Diamond، وهو فيلمه المثير لعام 2006 الذي تدور أحداثه خلال الحرب الأهلية في سيراليون.

وأثنى زويك على دي كابريو "الرائع" ونجميه جينيفر كونيلي ودجيمون هونسو، وقال إنه يتذكر "حالة واحدة فقط من أبسط سوء السلوك" بينهما، مضيفًا: "إنها شهادة على صداقتهم الحميمة أكثر من كونها شهادة على صداقتهم الحميمة". أي شيء آخر".

كتب زويك: "يبدو أن ليو كان حاليًا بين صديقات رائعات". "في صباح أحد الأيام، دخلت إلى مقطورة الماكياج كما كنت أفعل غالبًا لمناقشة العمل اليومي معه. وجدته جالسًا على الكرسي منتظرًا دوره ولاحظت أنه كان يتصفح كتالوج فيكتوريا سيكريت.