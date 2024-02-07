ملكة جمال اليابان الأوكرانية الأصل تعيد التاج بعد فضيحة طالت حياتها الشخصية

ميرنا وليد - بيروت - تخلت الفائزة بمسابقة ملكة جمال اليابان المولودة في أوكرانيا عن تاجها بعد ظهور تقرير عن علاقة غرامية كانت تربطها بطبيب متزوج.



أثار ترشيح كارولينا شينو في كانون الأول الماضي جدلاً لأول مرة بعد أن شكك بعض اليمينيين في منح اللقب لمواطنة يابانية متجنسة.

ثم اندلعت فضيحة حول حياتها الخاصة عندما نشرت مجلة شوكان بونشون الأسبوعية تقريرا عن علاقتها خارج إطار الزواج، وهي من المحرمات بالنسبة للمتسابقات في مسابقات ملكات الجمال، اللاتي يلتزمن بمعايير أخلاقية صارمة في اليابان.

الشخصيات الترفيهية اليابانية التي لديها علاقات غرامية أو تتعاطى المخدرات أو تعاني من فضائح أخرى غالبًا ما تجد نفسها منبوذة من قبل معجبيها وأصحاب العمل.

وقالت رابطة ملكة جمال اليابان يوم الاثنين إنها قبلت طلبا من شينو لإعادة التاج "لأسباب شخصية"، مضيفة أنه لن تكون هناك ملكة جمال اليابان لعام 2024.

وقالت شينو، التي هاجرت إلى اليابان في سن الخامسة، إنها تريد "الاعتذار العميق" للمتورطين، بما في ذلك زوجة الرجل، في نفس اليوم الذي قالت فيه وكالتها الإدارية إنها أكدت هذه القضية.

وقال الشاب البالغ من العمر 26 عاما : "في البداية لم أتمكن من قول الحقيقة بسبب الفوضى والخوف.. أعتذر لأولئك الذين آمنوا بي ودعموني". "أنا آخذ الوضع على محمل الجد وقد تخليت عن لقب ملكة جمال اليابان الكبرى."

وفي بيان يوم الاثنين، قالت وكالة شينو إنها أخبرتهم أنها بدأت في رؤية الرجل معتقدة أنه مطلق، لكنها واصلت العلاقة بعد أن علمت أنه لا يزال متزوجًا.

الرجل المعني، تاكوما مايدا، هو أحد مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي المعروف على الإنترنت باسم "طبيب العضلات"، والذي، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، قال على إنستغرام إنه ليس لديه أي خطط لترك زوجته وقدم اعتذارًا عن المشكلة التي واجهها. أحضر شينو وآخرون. ووعد بأن يكرس نفسه لعمله وحياته الخاصة.

غالبًا ما تتعرض النساء لانتقادات شديدة بسبب العلاقات خارج نطاق الزواج في الثقافة اليابانية المحافظة للغاية والتي يهيمن عليها الذكور.

ويقول موقع ملكة جمال اليابان، التي أقيمت لأول مرة في عام 1950، إنها تمنح "للجمال على الطريقة اليابانية" الذي يتكون من "الجمال الداخلي وجمال المظهر وجمال التصرفات".

