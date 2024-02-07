إنضمام أسماء جلال لمسلسل ولاد رزق بجزئه الثالث

ميرنا وليد - بيروت - انضمت الممثلة المصرية أسماء جلال لفيلم "ولاد رزق 3. . القاضية"، ويستكمل أبطال فيلم "ولاد رزق.. القاضية" التصوير حالياً في القاهرة، بعد شهور من التصوير في العاصمة السعودية الرياض، استعداداً للعرض خلال صيف 2024، وذلك بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق...عودة أسود الأرض"، بينما عُرض الجزء الأول منه عام 2015.

و يشارك في بطولة الفيلم أحمد عز، و آسر ياسين، و عمرو يوسف، و كريم قاسم، من تأليف صلاح الجهيني، و إخراج المخرج طارق العريان.

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