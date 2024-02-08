شكرا لقرائتكم خبر عن بين السطور الحلقة 9.. تهديد جمايكا لصبا مبارك وحماتها توبخها بسبب الإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "بين السطور" بطولة الفنانين صبا مبارك وأحمد فهمى ومحمد علاء، الذى يعرض على قناة on، أحداثا مختلفة، حيث ذهبت هند سالم - صبا مبارك لصديقتها ليجدا حل لتلك الصور، الذى أرسلها لها جيمى أندرسون لتطمئنها صديقتها أنه لم يقدر على ابتزازها بتلك الصور.

كما شهدت الحلقة مهاحمة ليلى عز العرب والدة أحمد فهمى زوج هند سالم بسبب تأخرها فى قرار الإنجاب، لنجد حاتم عز الدين يدخل ويدافع عن زوجته أمام والدته، ليؤكد لها ان موضوع الإنجاب يخصهما فقط، كما هدد جمايكا هند سالم - صبا مبارك بفضحها أمام زوجها وإرسال الصور له، لتنتهى الحلقة فى ترقب شديد.

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.