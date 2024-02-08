بعد سرقته 63 مليون جنيه.. هكذا علقت هيفاء وهبي على مُعاقبة محمد الوزيري

كتب امير فتحي في الخميس 8 فبراير 2024 12:48 صباحاً - علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على قرار التحفظ على أموال محمد الوزيري مدير أعمالها السابق.

وقالت هيفاء في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في “برنامج الحكاية“: “الحمد لله أنا مؤمنة بالقضاء المصري، وهذه الأمور نسيتها وتركتها للمحامين والإجراءات القضائية، ومركزة في أشياء أهم في حياتي”.

تعليق هيفاء وهبي بعد التحفظ على أموال مدير أعمالها

وأضافت: “إن شاء الله كل يوم الله بياخد لي حقي منه، والحياة فيها أشياء أهم من الوقوف عند أشخاص أذوك أو سرقوك”.

وتابعت هيفا وهبي: “في أشخاص عارفة قيمتنا، وفي نجاجات في انتظاري، فا الأمور القضائية تاركتها للقضاء”.

وعن أحدث أعمالها الفنية قالت هيفاء: “حاليا أصور فيلم جوري بين مصر ولبنان وأصور فيلما آخر، أما المسلسل فأحب اختياره بعناية لأنه متعب، وإذا لم يتواجد نص يساعد على التواجد في رمضان ممكن يكون خارج موسم رمضان، وهذا أحيانا أفضل”.

أزمة هيفا والوزيري

يذكر أن هيفاء وهبي حررت عام 2020، عن طريق محاميها المستشار ياسر قنطوش، محضر جنح ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى، بتهمة استيلائه على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات”.

فيلم “جوري”

من ناحية أخرى، تستعد النجمة هيفاء وهبي لتصوير فيلمها الجديد “جوري” مع الفنانين محمود الليثي وكريم عفيفي.

نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صورة من الطائرة مع فريق عمل الفيلم على حسابها بموقع «إنستجرام»، وكتبت معلقة “جوري فيلم جديد للمخرج دكتور مرقص عادل ومدير التصوير أحمد عاشور صيف 2024”.

كانت هيفاء وهبي قد أعلنت عن تعاقدها على فيلم سينمائي جديد من إخراج مرقص عادل ونشرت الصور على حسابها بموقع أنستجرام وكتبت معلقة “”فيلم جديد من تأليف أ. هيثم سعيد ومن إخراج أ. مرقص عادل، التحضيرات بدأت من 4 شهور، المخرج طرح فكرتين، فكرة فيلم رومانسي كوميدي وفكرة فيلم أكشن والاتنين بيشكلوا مفاجأة حلوة”.

فيلم «رمسيس باريس»

أحدث أعمال هيفاء وهبي «فيلم رمسيس باريس» وجسدت خلال أحداثه دور فتاة شعبية تدعى حنين، تضطر للسفر إلى أوروبا وتواجه صعوبات.

فيلم «رمسيس باريس» بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسامي مغاوري وآخرين، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون إلى باريس بسبب تعويذة سحرية على قطعة حشيش اخترعها حمدي الميرغني، الذي يجسد دور ساحر ضمن الأحداث، ليدخلوا في العديد من الصراعات خاصة بعد سرقتهم لوحة الموناليزا بمتحف اللوفر.

الخليج 365

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