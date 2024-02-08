أسماء جلال أحدث المنضمين لأبطال فيلم "ولاد رزق 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انضمت الفنانة أسماء جلال لأبطال فيلم "ولاد رزق 3.. القاضية"، وهو الجزء الثالث من الفيلم الشهير الذي حقق نجاحاً كبيراً مصرياً وعربياً.

ويستكمل صُناع فيلم "ولاد رزق.. القاضية" التصوير حالياً في القاهرة، بعد شهور من التصوير في العاصمة السعودية "الرياض"، استعداداً للعرض خلال صيف 2024، وذلك بعد مرور 5 أعوام على عرض الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق.. عودة أسود الأرض"، بينما عُرض الجزء الأول منه عام 2015.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد عز، وآسر ياسين، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وانتهت أسماء جلال من تصوير فيلم "اللعب مع العيال" من بطولة محمد إمام، وباسم سمرة، وويزو، تأليف وإخراج شريف عرفة، والذي من المقرر عرضه في صيف 2024.

على صعيد آخر، كانت أسماء جلال اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، وجاء الاعتذار بسبب انشغالها في تصوير مسلسل "أشغال شقة"، الذي تخوض من خلاله تجربة الكوميديا لأول مرة، استعداداً لعرضه في رمضان 2024.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من بطولة هشام ماجد وأسماء جلال، وتأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب.