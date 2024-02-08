هكذا فاجأت إيمي سمير غانم شقيقتها خلال عرض"أنستونا" بالسعودية (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

فاجأت الفنانة إيمي سمير غانم شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم خلال عرض مسرحيتها "أنستونا" ضمن فعاليات "موسم الرياض" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت "إيمي"، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "أول مرة عملت مفاجأة لبابا في 2018 روحت له السعودية وهو بيشتغل مسرح واتبسط جدًا.. وعملت مفاجأة لحسن السنة اللي فاتت 2023 في السعودية برضو كان العرض الخاص لفيلمه وبرضو اتبسط، ودلوقتي أنا جيت الرياض عشان أعمل مفاجأة لدنيا هي متعرفش أنا جيت لوحدي ولسه واصلة وعاوزة أشوف رد فعلها".

وظهرت "إيمي" بفيديو آخر وهي تفاجئ شقيقتها "دنيا" من كواليس المسرحية وسط مفاجأة "دنيا" التي قابلتها بالأحضان.

وعرض للفنانة إيمي سمير غانم مسرحية "التلفزيون" ضمن فعاليات "موسم الرياض" في شهر نوفمبر من العام الماضي وشاركها البطولة زوجها الفنان حسن الرداد ولاقت المسرحية نجاحًا وحضور جماهيري كبير.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة إيمي سمير غانم كان كضيفة شرف بأحداث فيلم "بلوموندو" بطولة حسن الرداد وعرض خلال العام الماضي.

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