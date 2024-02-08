طارق الشناوي: "خالد النبوي ليس نجم شباك وسعيد بعودة الفخراني للدراما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنان خالد النبوي ليس نجم شباك، ولن يكون نجم شباك مطلقا، وليس له علاقة بالعالمية.

وتابع الشناوي، ببرنامج "حواديت الناس"، أن ارتباط مسلسلات رمضان بعدد 30 حلقة جعل صناع الدراما يضطرون إلى حشو بعض الحلقات بمشاهد ليس لها علاقة بمحتوى العمل ولا يخدمه، مشيرا إلى أنه سعيد بعودة يحيى الفخراني لدراما رمضان هذا العام.

وعن غياب الفنان محمد رمضان عن مسلسلات رمضان 2024 ، فأضاف الشناوي إن رمضان فنان قوي والغالب أنه لم يجد عمل قوي مثل جعفر العمدة وهو لا يفضل المغامرة.

وبشأن المقارنة بين الفن بالماضي والحاضر، فأوضح أن الماضي لم يكن به علاقات مشرقة وليس بالمثالية التي يصورها البعض والخلافات كانت موجودة كما هو نفس الحال الآن.

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