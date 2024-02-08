هيدي كرم ونسرين طافش جريئتان .. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرنا نور الدين

ظهرت الفنانة ميرنا نور الدين، أمام المرآة بأحدث ظهور لها عبر "ستوريط حسابها على "إنستجرام".

نسرين طافش

الفنانة نسرين طافش، ظهرت بـ"جيبة قصيرة" جريئة، عبر حسابها على "إنستجرام" بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا خطفت من خلالها الأنظار إليها.

هيدي كرم

خطفت الفنانة هيدي كرم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على "إنستجرام" ظهرت خلاله مرتدية فستان أبيض قصير.

راكين سعد

شاركت الفنانة راكين سعد، متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة لها برفقة شقيقتها.

لقاء سويدان

ظهرت الفنانة لقاء سويدان برفقة النجمة هيدي كرم وبسمة داود، ونشرت الصورة على حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أحبكم كتير".

مريم أوزرلي

خطفت الفنانة التركية مريم أوزرلي، الأنظار إليها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وظهرت خلالها بإطلالة ملائكية وارتدت فستان طويل باللون الأبيض.

إياد نصار

كشف الفنان إياد نصار، أحدث ظهور له أثناء تواجده في بيروت، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

تامر هجرس

نشر الفنان تامر هجرس، صورة جديدة له، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصير"، وعلق: "الحمد لله".

هشام ماجد

الفنان هشام ماجد، نشر صورة له من كواليس فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة"، والذي يتعاون فيه مع الفنانة هنا الزاهد، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "فاصل من اللحظات الأخيرة.. عيد الفطر إن شاء الله".