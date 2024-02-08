شكرا لقرائتكم خبر عن ماما راحت السما.. مينا النجار أحد أبطال مسلسل "ريفو" يعلن وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان مينا النجار، أحد أبطال مسلسل ريفو، وفاة والدته مساء الأربعاء، بعد صراع مع المرض، مشيرا إلى أن العزاء سيكون اليوم، الخميس، السابعة مساءً بقاعة كنيسة العذراء مريم في أرض الجولف.

ونعى مينا والدته، قائلا عبر حسابه على إنستجرام: "ماما راحت السما.. قعدت أحضر نفسي سنين للحظة ديه بعد بابا ومن أول ما تعبت، بس لما حصلت حسيت اني مش فاهم ومتلخبط، أنا عارف إنها ارتاحت وإن رحمة ربنا ديما كبيرة بس برضه الوجع و الزعل كبير".

وأضاف مينا: "كان نفسي في حاجات كتير نعملها اكتر سوا، يمكن مقولتهاش بحبك كفاية.. يمكن معكستهاش كفاية.. هتوحشيني يا عيودة وسلامات يا حلوة الحلوين".



مينا النجار

وعرض مسلسل "ريفو" بجزئيه الأول والثاني، حصريا عبر منصة watch it وهو من بطولة كل أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، ملك حجازي، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.



مينا النجار مع والدته الراحلة