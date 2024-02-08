بـ”نسر وطاولة وشيشة”.. محمد رمضان يروّج لأحدث أعماله «عربي» بإطلالات غريبة (صور)

كتب امير فتحي في الخميس 8 فبراير 2024 02:18 صباحاً - شارك الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كواليس تصوير أغنية «عربي» خلال الساعات القليلة الماضية، والتي تعد أحدث أعماله الغنائية.

محمد رمضان يروّج لأحدث أغانيه

وظهر محمد رمضان في كواليس تصوير أغنية “عربي” مرتديا ملابس غريبة عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلق عليها: «الغد العربي والإفريقي والأمريكي، عربي الثقة في الله النجاح».

وفي وقت سابق، كشف النجم محمد رمضان عن أحدث أعماله الغنائية عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، اليوم الثلاثاء، والتي من المفترض أن تحمل اسم «عربي».

وشارك محمد رمضان، كواليس تصوير أغنية «عربي» عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «عربي قادم»، وظهر بإطلالة غريبة ممسكا بنسر.

آخر أعمال محمد رمضان

يشار إلى أن آخر أعمال محمد رمضان طرحه لأغنية «akwaba»، بالتعاون مع المطربة النيجيرية يامي ألايد.

أغنية محمد رمضان لكأس الأمم الأفريقية 2024

ونشر محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع «إنستجرام»، مقطع من الأغنية، وعلق عليها: «الحمد لله افتخر أني العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا».

وقدم محمد رمضان في دراما رمضان 2024 مسلسل “جعفر العمدة“، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي، حول شخصية «جعفر العمدة»، الذي يتزوج بـ 4 سيدات، ويقوم بالبحث عن ابنه المفقود من زوجته الأولى «ثريا» والذي تم اختطافه من المستشفى قبل أكثر من 19 عامًا، ويلتقي «عايدة» التي تقدم دورها الفنانة زينة، ويطلب منها الزواج في ظل شروط معينة.

آخر أعمال محمد رمضان

وشارك الفنان محمد رمضان في بطولة مسلسل جعفر العمدة، عدد كبير من النجوم، أبرزهم، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، جمال حجازي، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جوري بكر، طارق النهري.

يذكر أن، محمد رمضان تعاقد على بطولة فيلم “أسد أسود” وسط نخبة من الفنانين منهم الفنان ماجد الكداوني، الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف سلامة، تأليف وإخراج محمد دياب.

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