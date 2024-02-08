شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى ثالث حفلات مهرجان فبراير الكويت.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة أنغام، حفلاً غنائياً ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت، اليوم الخميس وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها في الكويت والوطن العربى، ويشاركها في الحفل المطرب فؤاد عبد الواحد.

يذكر أن آخر أعمال النجمة أنغام، هي أغنية "خليني شوية"، التي طرحتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان وتوزيع خالد عز.

وتضمنت كلمات أغنية "خليني شوية" "من أول ما ابتدينا في الكلام، من أول لمسة بينا في السلام، أنا قلبي حس يومها أوام أوام، إحساس غريب صعب أقوله، وكأني عشت الموقف ده زمان، حسيت كان روحي واخدة على المكان، كل اللي جوا مني في عيني بان، ما أنا عشت ليك عمري بطوله، حبيتك من كلمة ونظرة عين، حبيتك قبل ما أقابلك بسنين، ولقيتك من بدري أنا بستناك، حبيتك من كلمة ونظرة عين، حبيتك قبل ما أقابلك بسنين".

حفلات فبراير الكويت 2024 هي سلسلة من الفعاليات والحفلات الموسيقية التي تقام سنويًا في الكويت خلال شهر فبراير، وتعتبر هذه الحفلات من أهم الأحداث الثقافية والترفيهية في البلاد، حيث تستقطب الآلاف من الجماهير وتضم مجموعة متنوعة من الفنانين المحليين والعالميين.