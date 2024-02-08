غادة عادل تتعرض لهجوم حاد بسبب مقطع فيديو من كواليس تصوير "لانش بوكس"

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على الإنترنت مقطع فيديو للممثلة المصرية غادة عادل، من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "لانش بوكس"، وأحدث الفيديو جدلاً واسعاً.

فقد ظهرت غادة عادل وهي تدخن السجائر الإلكترونية، داخل غرفة التصوير، مع الممثلة المصرية فدوى عابد، وواجهت هجوماً حاداً من عدد كبير من متابعيها، بسبب ظهورها بهذا الشكل الذي لم يعتادوه عليها، إذاعتبروا أن تدخين السجائر الإلكترونية سيؤثر على صحتها، خصوصاً بعدما لاحظوا في الفترات الأخيرة، تغيراً ملحوظاً في نبرة صوتها بأدوارها الأخيرة.

مسلسل "لانش بوكس" هو النسخة المصرية من المسلسل الأميركي "Good Girls"، وتدور أحداثه في قالب اجتماعي كوميدي تشويقي، حول شقيقتين وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنّن بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجآت السيئة تتوالى.

"لانش بوكس" من بطولة عدد من الممثلين، من بينهم غادة عادل، جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، المطرب شاهين، أسامة أبو العطا، عمرو رمزي وهشام إسماعيل.



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