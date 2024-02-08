شكرا لقرائتكم خبر عن قصور الثقافة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج على مسرح السامر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، حفلاً فنيًا ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وذلك اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساء، بمسرح السامر بالعجوزة.

ونظم الحفل بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتشارك به فرقة التنورة التراثية وتقدم خلاله مجموعة من فقراتها التى تهدف إلى إحياء التراث بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية، إلى جانب فقرة التنورة الصوفية المميزة على نغمات المديح.

كما يشهد الحفل عرضًا فنيًا لفرقة بورسعيد للإنشاد الديني، يتضمن باقة متنوعة من التواشيح والابتهالات بقيادة المايسترو محمد مهران، بالإضافة إلى مجموعة من الأناشيد والأغاني الدينية تقدمها فرقة البحيرة القومية للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أسامة علام.تنفذ فعاليات الحفل من خلال إدارة المهرجانات برئاسة إيمان حمدي، وإدارة الموسيقى برئاسة د. وليد الشهاوي، ويأتي ضمن البرنامج خاص أعدته هيئة قصور الثقافة للاحتفال بالإسراء والمعراج، خلال فبراير الجاري بالمحافظات كافة.