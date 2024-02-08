شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى فى"ملوك الترند": نجاحى مرتبط باسم عمرو دياب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الملحن عزيز الشافعى ضيفًا على الصحفى عادل عبد الله في برنامجه "ملوك الترند" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” وفى الحلقة تحدث الشافعى عن مشواره في عالم الموسيقى الغناء حيث أشار أن نجاحه في هذا العالم يرتبط باسم الهصبة عمرو دياب حيث شارك معه في اكثر من 25 أغنية.

كما لفت إلى أنه يوجه الشكر للجمهور الذى يعتبره داعما يستمد منه الطاقة الإيجابية، وتحدث عزيز عن عائلته لأول مرة خلال الحلقة رغم انه يؤمن بملكية الفنان لحياته الخاصة، ولكنه وجه الشكر لعائلته التي دائما تسانده وتقف خلفة كما قال إن ابنته جنة تمتلك صوتا جيدا ولكنها لا تميل إلى الغناء رغم امتلاكها الموهبة.

عزيز الشافعى فى لقاء سابق قال انه أنه لم يسعَ من خلال أغنية ولاد ناس لأن يكون مطربًا ولن يكون مطربًا وإنما مهنته الأساسية التي يعتز بها هي التلحين ومن النجوم الذين يتمنى عزيز الشافعى التعاون معهم في المستقبل ولم يتعاون معهم من قبل الكينج محمد منير والنجمتان أصالة وإليسا.

أغنية "ولاد الناس" من كلماته وألحانه وتوزيع وسام عبد المنعم .

وتقول كلمات الاغنية :

شوفنا الجدعان و شوفنا الصاحب الخوان

وعرفنا ولاد الناس ، و عرفنا بشر رخاص

شوفنا الإنسان إزاي على أخوه الإنسان بيدوس

ناس علّتهم فلوس ، لكن واطيه النفوس

لفينا أمصار، و تعبنا كتير واهو ده اللي صار

الأحلام كتار .. بس الأيام قصار

و تضيق علينا الدنيا ف ثانيه ، و تفضل واسعه الدار

درنا ف مدار ، غدار ، عيني عالزمن لو دار

ابويا .. دبرني يا ابويا

ياما شوفت وحوش و وشوش كدابه مدهونه بويه