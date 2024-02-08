تايلور سويفت تكافئ فريق عملها بهدايا قيمتها خيالية.. إليكم كم بلغت!

ميرنا وليد - بيروت - كافأت المغنية لعالمية تايلور سويفت فريق عملها، بمنحهم مجموعة من الهدايا باهظة الثمن، بعد مساهمتهم بالإنجاز المذهل الذي حققته في حفل جوائز غرامي.



وقررت تايلور أن تشارك فريق عملها الذي يعمل في الكواليس، هذا النجاح الذي حققته، وأنفقت نحو 160 ألف دولار على الهدايا لأكثر من 30 عضواً في الفريق.

وقال مصدر مطلع لصحيفة "ذا صن"، "لقد مرت تايلور بعام تاريخي، وفي الليلة التي صنعت فيها التاريخ، كانت تشعر بالامتنان على الدعم المستمر من فريقها والمتعاونين معها. كان أعضاء الفريق سعداء عند تلقي الهدايا. لقد أحبها الجميع".

ومنحت تايلور النساء في فريقها، من المستشارين والمساعدين والوكلاء والمديرين، هدايا من ماركات عالمية مثل "كارتييه" و "لويس فويتون"، وقررت أن تشتري حقائب كتف بقيمة 2100 دولار من كارتييه.

واختارت تايلور قلادات "Cartier d'Amour" المصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراط، والتي تبلغ تكلفتها 2500 دولار.

كما طلبت حقائب يد من ماركة "لويس فويتون" والتي وصل سعر كل منها إلى 2900 دولار.

وبالنسبة للرجال اختارت سويفت حقائب جلدية صغيرة من "لويس فويتون" تبلغ تكلفتها 2500 دولار، وحقائب ظهر أكبر حجماً مثالية للسفر أو الاستخدام اليومي للعمل، بالإضافة إلى حقائب سفر بقيمة 2500 دولار.

يذكر أن تايلور كانت قد سجلت رقم قياسي، عبر الفوز بجائزة ألبوم العام للمرة الرابعة عن إصدار 2023 من "Midnights". كما حصلت على جائزة أفضل ألبوم بوب صوتي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز غرامي الذي أقيم في لوس أنجلوس.