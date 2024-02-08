ميرنا وليد - بيروت - فاجأ رجل الأعمال ناريغ ناربيكيان خطيبته الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم في عيد ميلادها وأقام لها حفلة جمع فيها كل أصدقاءها للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة. وشاركت نادين صوراً من الاحتفالية التي أقامها ناريغ على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت فيها وهي تقطع قالب الحلوى الكبير المؤلف من عدة طوابق والذي يتميز بـأول أحرف من اسمها NNN. وشكرت ناريغ على المقاجأة وكتبت : شكرا حبيبي على هذه المفاجأة.

وتواجد في السهرة عدد من النجوم اصدقاء نادين منهم عارضة الازياء أليس عبد العزيز.

كانت هذه تفاصيل خبر خطيب نادين نسيب نجيم يفاجـ ـئها في عيد ميلادها .. وهكذا احتفلا معاً - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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