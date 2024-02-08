بوراك وفهرية يتسبّبان بأزمة في موقع تصوير اعلانهما في قطر؟

شارك الممثل التركي بوراك اوزجيفيت وزوجته الممثلة فهرية افجين في معرض المجوهرات والساعات في قطر.

وقد حصل كل من الممثلَين على ما يقارب الـ ٨٠ مليون ليرة تركية مقابل ظهورهما في المعرض وتصوير اعلان تجاري.

لكن على ما يبدو ان هذا الاعلان لم يمر مرور الكرام حيث انتشرت انباء عن حصول أزمة اثناء تصوير بوراك وفهرية الاعلان في قطر.

في التفاصيل، وصلت فهرية إلى موقع التصوير ولم تجد “الكرفان” الخاص بها جاهزاً فغضبت وغادرت موقع التصوير، على الرغم من اصرار فريق العمل إلا انها رفضت العودة قبل ان يحضر “الكرفان” ويتمّ تجهيزه.

بوراك سارع من جهته الى نفي حصول أزمة بين زوجته وفريق العمل في قطر، مؤكّدا انهما امضيا اوقاتاً مميزة في قطر واستمتعا بالتعاون مع فريق العمل، متمنيأ الكف عن اطلاق الاخبار المفبركة عن عائلته.