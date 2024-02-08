ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من كواليس جلسة التصوير التي خضع لها أبطال مسلسل "الخائن".

وقد بدى كل من الممثلين السوريين قيس الشيخ نجيب وسلافة معمار ومرام علي، وهم يتفاعلون بشكل لطيف مع الجلسة.

ويتصدر مسلسل "الخائن" منذ بداية عرضه حتى الآن الترند بحلقات بأعلى نسبة مشاهدة، وينتظر الجمهور بفارغ الصبر معرفة نهايته.

وعلى هامش تواجدها في مهرجان Joy Awards، أكدت بطلة العمل الممثلة السورية سلافة معمار أنها شخصيتها "أسيل" لن تخسر في نهاية العمل، من دون الكشف عن تفاصيل أكثر، كما أكدت أن التجربة كانت ممتعة للغاية، وأن مجرد تقديمها لشخصية درامية لمدة 9 أشهر على مدار 90 حلقة هو أمر ليس سهلاً على الإطلاق، كما أنها تعرفت على عالم الفن التركي وهو أمر إستفادت منه كثيراً.

كانت هذه تفاصيل خبر مشاهد من كواليس جلسة تصوير مسلسل "الخائن".. هكذا ظهر الممثلون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.