ميرنا وليد - بيروت - تصرف الفنانة تايلور سويفت خلال حفل Grammy Awards كان منافياً للياقة والتهذيب بعد أن إقتربت من المغنية العالمية سيلين ديون لتسلم جائزتها عن ألبومها Midnights وإنتزعت من يدها الجائزة دون أن تنظر إليها فكان تصرفها وحركة جسدها خاليان من الحد الأدنى من اللياقة والإحترام تجاه مغنية عالمية حضرت الى الحفل رغم ظروفها الصحية الصعبة وهي فائزة بجائزة Grammy Awards أربعة مرات.
أثار الأمر ردة فعل من المتابعين على تصرف تايلور سويفت المتكبر والمتعالي على نجمة كبيرة ورغم الصورة التي تم تداولها عن معانقتها لسيلين في الكواليس ولم تكفي لتبديل رأيهم.
يذكر أن تايلور سويفت كانت متحمسة جداً حين أعلن فوزها بالجائزة وإصطحبت معها صديقاتها لانا دل راي وجاك أنتونوف.
كانت هذه تفاصيل خبر تايلور سويفت ربحت جائزة وخسرت إحترام الناس بسبب تصرفها مع سيلين ديون - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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