لقطات نادرة من مشاركة جورجينا رزق بمسابقة ملكة جمال الكون!

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر السوشيال ميديا مقطع فيديو جمع لقطات نادرة وثقت مشاركة ملكة جمال لبنان لعام 1970 جورجينا رزق بمسابقة ملكة جمال الكون لعام 1971 الذي أقيم في فلوريدا، وفوزها باللقب.

وقد تغزل الجمهور والمتابعين بجمال جورجينا عندما كانت شابة وحتى الآن.

يذكر أنه كان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة نادرة للغاية من حفل زفاف ملكة جمال الكون جورجينا رزق الأول، من رجل الإستخبارات في منظمة التحرير الفلسـ طينية أبو حسن سلامة، والذي تم إغتياله بعد فترة من زواجهما.

وعند سؤال جورجينا رزق: "بكل صدق، مين أحببتِ أكثر، أبو حسن سلامة أم وليد توفيق؟"، أجابت: "الحب حب، بغض النظر إذا كان لوليد أو لك أو حتى لإبني"، ليأتي بعدها سؤال: "حب الرجل، حب الزوج، إيمتى قلبك داب دوبان أكتر؟"، وهنا أعرب الفنان وليد توفيق، زوج جورجينا رزق، عن استغرابه من سؤال كهذا، قائلاً: "شو بدّك بهالسؤال إنت؟"، فقالت جورجينا: "ما رح أعطيك هالـ satisfaction (لن أعطيك الإجابة التي ترضيك)".

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