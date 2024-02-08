بالفيديو: الفنان عبدالله رشاد يكشف كيف صنعت له جدته أول عود يمتلكه

في حوار مفتوح مع خالد مدخلي، كشف الفنان عبدالله رشاد قصة العود الأول في حياته، والذي صنعته له جدته من جالون زيت وخيوط السبح.

وتحدث رشاد عن تأثير هذا العود البدائي على شغفه بالموسيقى، حيث شعر بقربه من هذه الآلة وشغفه بتعلم العزف عليها.

وأشار رشاد إلى أنه حصل بعد ذلك على عود حقيقي بحجم كبير، لكنه لم ينسَ أبدًا العود الذي صنعته له جدته، والذي كان بمثابة البذرة الأولى لشغفه بالموسيقى.

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