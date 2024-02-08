أحلام في كواليس بروفات حفلها بالسعودية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة أحلام، عن صورا لها من كواليس بروفات حفلها الغنائي الجديد الذي تستعد لاحيائه بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة 9 فبراير الجاري.

ونشرت أحلام، الصور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من بروفات التحضيرات للحفل الكبير المنتظر ٩ فبراير ٢٠٢٤.. ‏بروفات الليلة الاستثنائية.. ‏جمهور فنانة العرب متحمسين؟".

ويقام حفل أحلام، على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد سيتي الرياض بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن، أحلام تشارك مع نخبة من نجوم الفن في ليلة مميزة ومختلفة بعنوان "ليلة الأمير سعود بن عبدالله" المقرر إقامتها يوم 16 فبراير الجاري بمشاركة النجوم محمد عبده، ورابح صقر، وماجد المهندس، ونوال الكويتية، وأميمة طالب، بقيادة المايسترو هاني فرحات.

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