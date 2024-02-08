بهذه الكلمات.. أكرم حسني يودع مجدي نجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ودع الفنان أكرم حسني، الشاعر الغنائي الراحل مجدي نجيب، الذي وافته المنية صباح الأربعاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

ونشر أكرم، صورة الراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق:"كامل الأوصاف، الحب ليه صاحب، شبابيك، ليلى، حواديت، من أول لمسة.. وداعا مجدي نجيب".

ورحل عن عالمنا الشاعر الكبير مجدي نجيب بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 88 عاما.

وأعلنت جمعية المؤلفين والملحنين اليوم وفاة الشاعر الكبير في بيان لها، جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى تنعي جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الشاعر الكبير الأستاذ مجدي نجيب، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته وأصدقاءه ومحبيه"

الشاعر مجدي نجيب عانى من أزمة قلبية، وبعد تدهور حالته الصحية دخل غرفة العناية المركزة ليرحل عن عالمنا اليوم.

الشاعر الراحل من مواليد ١٩٣٦، تعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الأغنية منهم العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ في أغنيته الشهيرة "كامل الأوصاف"، كما قدم للفنانة الكبيرة شادية أغنيتها الشهيرة "قولوا لعين الشمس ماتحماشي". ومع محمد منير قدم الشاعر الراحل عددا من الأغاني أبرزها: "شبابيك"، "من أول لمسة"، "ليلى"، "يا مراكبي"، "حواديت"، كما غنت من ألحانه الفنانة فايزة أحمد أغنية "العيون الكواحل"، "آخد حبيبي يا بلاش".

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