شكرا لقرائتكم خبر عن صداقة مع فاتن حمامة وزيارة نجيب محفوظ.. قصة صور نادرة فى حياة شادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة شادية التي تعتبر أحد أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية والعربية، والتي تحتل مكانة خاصة بين قلوب جمهورها ومحبيها، بعدما تألقت بأدوار مميزة ما بين الكوميديا والدراما والرومانسية، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على 3 صور نادرة للفنانة الكبيرة، وقصة كلاً منها.



الفنانة شادية مع الفنانة فاتن حمامة

أول صورة تجمع الثنائى الكبير شادية مع الفنانة فاتن حمامة، والتى تعكس الصداقة الكبيرة بينهما والاحترام المتبادل بينهما.



شادية تؤدى فريضة الحج

صورة للفنانة الكبيرة بعدما اعتزلت وارتدت الحجاب، وأثارت بهذه الصورة بالتحديد الأوساط، خاصة بعد اختفاء طويل.



شادية مع الكاتب الكبير الراحل نجيب محفوظ

أحد أهم أفلام شادية هو فيلم زقاق المدق، المأخوذ عن رواية الكاتب الكبير، والذى زار بنفسه كواليس الفيلم مثلما يظهر فى الصورة



شادية مع والدتها فى صورة نادرة

لا يعلم كثيرون شكل والدة الفنانة شادية، إلا أنها ظهرت معها فى ظهور نادر خلال تلك الصورة التى تجمعهما سوياً.

اشتهرت الفنانة الكبيرة شادية بلقب دلوعة السينما المصرية، كما عُرفت بغناءها العديد من الأغانى المميزة فى تاريخها سواء بالأفلام أو فى حفلات.