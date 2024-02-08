شكرا لقرائتكم خبر عن موسم منتصف العام يجمع صبا مبارك وسلمى أبو ضيف فى السينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم منتصف العام سواء على مستوى السينما أو الدراما نشاط فنى كبير، حيث يطرح الكثير من الأفلام التي تتنافس على إيرادات شباك التذاكر، وهو نفس الحال في الدراما التي تشهد طرح العديد من المسلسلات الـ off season، والتي تحقق نجاحا ملحوظا، وكان من الملفت هو عمل صبا مبارك وسلمي أبو ضيف معاً بذات الوقت ما بين السينما والدراما بنفس الموسم.

صبا مبارك وسلمي أبو ضيف في الدراما

اجتمع الثنائى صبا مبارك وسلمي أبو ضيف في الدراما من خلال مسلسل "بين السطور" الذى يتم عرضه الآن، حيث انطلقت أولى حلقات مسلسل بين السطور على قناة ON، وظهرت خلالها سلمي أبو ضيف بشخصية ملك شهاب، وهي إعلامية شابة، وبينها وبين هند (صبا مبارك) منافسة شرسة والغيرة تشتعل بينهما، خاصة بعد ظهور الغيرة والحقد على وجه سلمي أبو ضيف بعد حصول هند "صبا مبارك" على جائزة أفضل إعلامية للمرة الخامسة على التوالي.

صبا مبارك وسلمي أبو ضيف في السينما

اجتمع الثنائى صبا مبارك وسلمي أبو ضيف في السينما من خلال فيلم "أنف وثلاث عيون" والذى ينافس في موسم منتصف العام حيث طرح يوم الأربعاء الماضي، ويشارك في بطولته كل من ظافر العابدين، وأمينة خليل وجيهان الشماشرجي ونورا شعيشع وسلوي محمد على وغيرهم.

فيلم أنف وثلاث عيون

فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، مع ظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.

مسلسل بين السطور

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، سلمي أبو ضيف، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.