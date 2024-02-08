تفاصيل ٢٤ ساعة في لندن: الأمير هاري يلتقي الملك تشارلز .وهل رفض وليام لقاءه؟

عاد الأمير هاري إلى كاليفورنيا بعد رحلة عبر المحيط الأطلسي لرؤية والده الملك تشارلز الثالث في لندن بعد تشخيص إصابة الملك بالسرطان.

في التفاصيل، عاد دوق ساسكس إلى لوس انجلوس، بعد قضاء ٢٤ ساعة فقط في لندن حيث وصل الاول من امس إلى المقر الملكي وقضى حوالي ٤٥ دقيقة مع تشارلز.

عقد الملك وابنه “اجتماعًا قصيرًا” قبل نقل الملك وكاميلا إلى قصر باكنغهام حيث كانت طائرة هليكوبتر في انتظارهما لإعادتهما إلى ساندرينجهام في نورفولك.

ولا يُعتقد أن الدوق قد قابل شقيقه الأمير وليام وأميرة ويلز كيت ميدلتون، التي تتعافى من عملية جراحية في البطن وهي في إجازة طويلة.

كان هاري قد سافر أكثر من ٥٠٠٠ ميل من لوس أنجلوس إلى لندن بعد أن أبلغه والده بتشخيصه بالمرض. وكان هذا أول اجتماع رسمي لهما شخصيًا منذ جنازة الملكة إليزابيث الثانية الراحلة في سبتمبر ٢٠٢٢ حيث حضر الأمير هاري تتوّيج تشارلز في كنيسة وستمنستر ، لكن لم يُشاهد وهو يتفاعل مع الملك والملكة المتوجين حديثًا.

وأشار مصدر في القصر لصحيفة التايمز إلى أن اجتماع هاري والملك كان قصيرًا لأن تشارلز كان متعبًا من الإجراء الذي أجري له يوم الاثنين ويعتقد أنه ربما كان هناك ذوبان للجليد بين الأب والابن، فإن رحلة هاري لم تتضمّن لم شمله مع شقيقه الأمير وليام حيث كان هناك آمال في أن تكون هذه فرصة لهما لإنقاذ علاقتهما المتوترة، الا ان وليام، ٤١ عامًا، ظلّ يركّز على رعاية زوجته كيت، التي تتعافى من عملية جراحية في البطن وتأخذ إجازة طويلة من واجباتها العامة حتى بعد عيد الفصح.لكن أمير ويلز عاد إلى العمل العام الاول من امس، حيث قام بزيارة الى قلعة وندسور في الصباح قبل أن يحضر لاحقًا حفلًا لخدمة الإسعاف الجوي في لندن في المساء ما تسبب بعدم لقائه شقيقه هاري.

وقد رصدت الكاميرا الامير وليام وهو يلتقط الصور مع النجم توم كروز في الحفل الخيري.