خاص بالفيديو- محمد خير الجراح: "أرفض مليون دولار وهذا موقفي اذا ألحد ابني" وهل أُعجب بزملية له من الممثلات؟

ميرنا وليد - بيروت - أعطى الفنان السوري محمد خير الجراح بصمة خاصة في عالم التمثيل، فهو لم يشارك فقط في "باب الحارة"، بل ايضا شارك في "الخربة، صبايا، 350 غرام، الحرملك"، كما طرح مؤخرا اغنية بعنوان "بسيطة" على قناته الخاصة عبر يوتيوب.



موقع "الفن" التقى بالفنان محمد خير الجراح وتحدثنا معه عن عدة مواضيع نذكر منها: رده على الممثلة هدى الشعراوي بشأن "باب الحارة"، الفنانة التي يرغب بشرب القهوة معها من بين هيفا وهبي، نانسي عجرم وإليسا، هل أُعجب بغير زوجته؟ وما هو موقفه اذا ابنه قرر ان يُلحد؟