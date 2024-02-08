تامر حسني يكشف عن موعد طرح أغنيتين من ألبوم " هرمون السعادة "

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري تامر حسني، أن اليوم سيطرح أغنيتين، وفي تفاصيل ما أورده :"صباح الخير على احلى ناس

ان شاء الله النهارده الساعه ٧ هينزل اغنيتين ليا من البوم هرمون السعاده

1- موضوع رجوعنا كلمات تامرحسين الحان مدين توزيع وسام عبد المنعم

2- ولا يهمِك كلمات و الحان تامرحسني توزيع عبد الرحمن شوقي"

وكان قد كشف تامر عن خطته حول الألبوم، وقال: "مكملين مع بعض رحلة البوم هرمون السعاده، عايز اقول حاجه اني بجانب الكليبات المبهجه السريعه بحاول بقدر الامكان انزل الاغاني الدراميه ليها كليبات ان كانت تحتمل تصوير قصه كبيره او تصوير فني بيرمز و بيعبر عن حالة الاغنيه خصوصاً لما بتبقى الاغاني ليها قصه خاصه او بتعبر عن موقف يستحسن نشوفه متصور بحاول دايماً اعمل مجهود زياده شويه لانكم تستاهلوا مني كده و اكتر يومين ان شاء الله و هقولكم معاد اصدار اغانيا الجديده خلال الاسبوع الحالي ويا صباح ال positive energy".