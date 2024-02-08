بالبوستر الرسمي.. أحمد حلمي يحمس الجمهور لمسرحية "تييت" و يكشف عن ملامح شخصيته

ميرنا وليد - بيروت - طرح الممثل المصري أحمد حلمي البوستر الرسمي لأخر أعماله و هي مسرحية "تييت" و ذلك عبر حسابه الخاص، حيث كشف عن ملامح شخصيته من خلال المنشور وحمس الجمهور لهذا الفيلم حيث علق بالقول: "استنونا الساعه ٩ كل يوم علي مسرح بكر الشدي في البوليفارد، يارب تعجبكم".



و في وقت سابق، أشاد الممثل المصري أحمد حلمي بفيلم زوجته الممثلة منى زكي "رحلة 404"، وكتب أحمد حلمي في منشور له عبر حسابه: " ألف مبروك الفيلم .. صحيح شهادتي مجروحه بس معلش هقولها .. فيلم تحفه وانتي كنتي .. (شهادتي المجروحه) ... كالعاده..".

