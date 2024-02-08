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ميرنا وليد - بيروت - طرح الممثل المصري أحمد حلمي البوستر الرسمي لأخر أعماله و هي مسرحية "تييت" و ذلك عبر حسابه الخاص، حيث كشف عن ملامح شخصيته من خلال المنشور وحمس الجمهور لهذا الفيلم حيث علق بالقول: "استنونا الساعه ٩ كل يوم علي مسرح بكر الشدي في البوليفارد، يارب تعجبكم".
و في وقت سابق، أشاد الممثل المصري أحمد حلمي بفيلم زوجته الممثلة منى زكي "رحلة 404"، وكتب أحمد حلمي في منشور له عبر حسابه: " ألف مبروك الفيلم .. صحيح شهادتي مجروحه بس معلش هقولها .. فيلم تحفه وانتي كنتي .. (شهادتي المجروحه) ... كالعاده..".
كانت هذه تفاصيل خبر بالبوستر الرسمي.. أحمد حلمي يحمس الجمهور لمسرحية "تييت" و يكشف عن ملامح شخصيته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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