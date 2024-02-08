شاب وسيم يخطف الأنظار بغناء " يا طبطب " لـ نانسي عجرم.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر شاب تركي وسيم هو فرقان إردوغان، وهو يغني أغنية "يا طبطب" للفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

ونال الفيديو الكثير من التفاعلات والإعجاب، خاصةً أنه يغني باللغة العربية رغم أنه غير متمكن كثيراً من الأمر.

وكانت قد طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة "عام جديد" باللغة العربية الفصحى.

وأطلقت نانسي الأغنية الجديدة للمرّة الأولى خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج "المعلقة 45" على قناة "الثقافية" السعودية.

والأغنية هي عبارة عن قصيدة من كلمات الشاعر سلطان الضيط، وألحان هشام بولس وتوزيع باسم رزق.



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