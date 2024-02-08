"ديزني" تفاجئ محبيها وتكشف عن إعلان تشويقي لفيلم الرسوم المتحركة "Moana 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت شركة "ديزني" عن أحدث إنتاجاتها هذا العام وهو الجزء الثاني لفيلم الرسوم المتحركة "Moana" والمقرر عرضه بشهر نوفمبر المقبل.

ونشرت "ديزني"، إعلان الجزء الثاني عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي منها "إنستجرام"، وعلقت: "موانا 2 في السينمات فقط 27 نوفمبر 2024".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا خبر عن بدء التحضير لنسخة حية من فيلم الرسوم المتحركة وسيقوم ببطولته النجم الأمريكي ذا روك والذي قام بالأداء الصوتي لشخصية "ماوي" بأحداث الفيلم، والمقرر عرضه خلال عام 2025 وفقًا لموقع "IMDB".

وعرض الجزء الأول من فيلم "موانا" عام 2016 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بإيرادات عالمية تخطت النصف مليار دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 150 مليون، لتستغل "ديزني" نجاح الفيلم وكشفت عن عدة مشاريع منها تحويله لنسخة واقعية إلى جانب مسلسل تلفزيوني المقرر الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن، ديزني تستعد لعرض عدد من إنتاجاتها خلال العام الجاري أبرزها فيلم الأبطال الخارقين "Deadpool 3" والمقرر عرضه نهاية شهر يوليو المقبل.