نزار الفارس يرد على تصريح حورية فرغلي: "بكى بدل الدموع دم علشان يتجوزني وأنا رفضته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قال الإعلامي العراقي نزار الفارس، إنه لم يكن هناك أي خلافات بينه وبين الفنانة حورية فرغلي، كما أنه تواصل معها خلال وعكتها الصحية التي كانت تمر بها في الفترة الماضية.

وتابع نزار الفارس خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والمذاع عبر فضائية "صدى البلد 2": "بعد تكريمي في مصر، روحت منزل حورية وصالحتها والأمور جيدة وبيننا كل الحب والاحترام والتقدير والأمور ممتازة، ومفيش بينا صلح لأني تواصلت معها وهي ردت عليا وقولت لها أول ما أنزل مصر أكيد أجي أشوفك وأزورك".

ورد نزار الفارس على تصريحات حورية بعد صلحهما عندما قالت "نزار بكي بدل الدموع دم علشان يتجوزني وأنا رفضته"، ليرد "الفارس": "فين أنا بكيت على الواتس أب ولا على التليفزيون ولا في اللقاء.. عاوزها تحدد فين أنا بكيت بالظبط أتمنى توضح ذلك، أنا أتشرف إني أبكي بدل الدموع دم لأن حورية نجمة كبيرة، بس الموضوع مش كده".

وأضاف نزار الفارس، أن حورية عندما قابلته في منزلها أعطته قبلة على خده الأيسر والأيمن، وذلك على حسب تعبيره، وبعدها قامت بمصافحته بكل أدب واحترام وجلسا لمدة ساعة كاملة تحدثا فيها