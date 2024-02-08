باصور- روان بن حسين تستعرض أنوثتها و جمالها بإطلالة تضج بالأناقة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة الكويتية روان بن حسين باخر إطلالة لها على الجمهور من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، وخطفت الأنظار بلوك أنيق جداً إرتدت فيه فستان طويل باللون الأبيض و الزهري ذات أكمام طويلة وواسعة مكشوف الصدر مورد، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت نشرت روان بن حسين مقطع فيديو، ظهرت فيه في لمعب التينس أثناء ممارستها الرياضة بلوك مميز إرتدت فيه كروب توب ضيق باللون الزهري مع سروال ضيق بنفس اللون، وربطت شعرها على شكل ذيل الحصان، وإستعرضت رشاقتها ولياقتها أثناء ممارسة الرياضة، و علقت روان على المنشور بالقول: "النهايات يعني بدايات جديده … نسخة أسعد، نسخة أقوى، والنسخة الأفضل فقط، هالسنه انا مو بس انتهيت من الناس والقصص السلبية في حياتي، انتهيت من نسختي القديمة … روان الجديدة بأفضل وأقوى حلّه".

