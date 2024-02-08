ماما راحت السما.. ممثل مصري يفجع بوفاة والدته

ميرنا وليد - بيروت - فجع الممثل المصري مينا النجار، أحد أبطال مسلسل ريفو، بوفاة والدته، مساء أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض.



وأعلن مينا عبر حسابه الرسمي، وفاة والدته، وكشف عن موعد الجنازة والعزاء.

وشارك مينا متابعيه صوراً تجمعه بوالدته، وأرفقها بتعليق، قال فيه: "ماما راحت السما قعدت أحضر نفسي سنين للحظة ديه بعد بابا ومن أول ما تعبت، بس لما حصلت حسيت إني مش فاهم متلخبط، أنا عارف إنها ارتاحت وإن رحمة ربنا دايما كبيرة، بس برضه الوجع والزعل كبير، كان نفسي في حاجات كتير نعملها أكتر سوا، يمكن مقولتهاش بحبك كفاية، هتوحشيني يا عيودة سلامات يا حلوة الحلوين".

وأضاف: "العزاء بكرة لخميس 8 فبراير الساعة 7 بقاعة كنيسة العذراء مريم أرض الجولف".



