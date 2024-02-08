كاظم الساهر يشوق متابعيه لأغنيته الجديد

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان العراقي كاظم الساهر مقطع فيديو، شوق من خلاله متابعيه لأغنيته الجديدة التي سيطلقها قريباً.



وشارك كاظم مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي، ظهر فيه اسم الأغنية، مع الإشارة إلى أنها الأغنية الثانية بعد أغنية "يا وفية".

وظهر في مقطع الفيديو عنوان الأغنية هو: "يا قلب"، مع كلمة قريباً، وأرفق الفيديو بتعليق قال فيه: "ترقبوا أغنيتي الجديدة".

ولم يكشف كاظم تفاصيل الأغنية، من ناحية الكلمات أو الفيديو كليب وغيرها.

يذكر أن أغنية كاظم كان قد أطلق أغنية "يا وفية" مع نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الفائت 2024.

وتعتبر أغنية "يا قلب"، الأغنية الثانية من ألبوم "مع الحب" الذي يضم 14 أغنية جديدة، من ألحان كاظم الساهر.

ويضم الألبوم: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا".

