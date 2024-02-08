عمر كمال يشوق متابعيه لأغنيته الجديدة "قصف جبهة" ويكشف عن موعد طرحها

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري عمر كمال عن موعد طرح أغنيته الجديدة "قصف جبهة".

وأعلن عمر كمال عبر حسابه الرسمي أنه سيطرح الأغنية غداً الجمعة في 9 شباط/ فبراير.

وشارك عمر متابعيه عبر حسابه الرسمي، البرومو الدعائي للأغنية، وأرفقها بتعليق قال فيه: "أغنية قصف جبهة يوم الجمعة الساعة 6 على اليوتيوب".

يذكر أن عمر كمال كان قد طرح مؤخرا أغنية "أخوك يشرف بلد"، بمشاركة الفنان محمود الليثي.

وكان محمود الليثي قد روج للأغنية عبر حسابه الرسمي، ونشر البرومو الرسمي للديو الغنائي "أخوك يشرف بلد" التي حققت نسبة مشاهدات عالية على يوتيوب.



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