بالفيديو- تيزر ألبوم كانيي ويست الجديد إلى جانب إبنته نورث يحصد 20 مليون مشاهدة في هذا الوقت القياسي

ميرنا وليد - بيروت - شارك النجم العالمي و مغني الراب كانيي ويست مقطع فيديو عبر حسابه الخاص تسويقاً لألبومه الجديد الذي يحمل إسم "Vultures"، حيث ظهر في الفيديو مقطع من أغنيته مع إبنته نورث ، و عرض جزء من كليب الأغنية، لكن المفاجئ هو أن الفيديو حصد أكثر من 20 مليون مشاهدة بعد 6 ساعات فقط على طرحه.



و في وقت سابق، حمّس كانيي ويست محبيه في مصر لحفل قد يحييه قريباً في هذا البلد بعد أن نشر صورة تتضمن جدول حفلاته لألبومه Vultures المقرر إطلاقه في شباط/فبراير المقبل.

ونشر كانيي ستوري تتضمن محادثة مع أحد زملاءه، الذي رشح له دولتين عربيتين لكي يحيي الحفلات فيها وهما الإمارات ومصر. في الصورة، يظهر أن كانيي يخطط لإحياء حفل في مصر في يوم 24 أغسطس/آب في استاد القاهرة فهل يتم هذا الامر ويصبح حقيقة ؟

الجدول الرسمي سيصدر قريباً والاجابة الحقيقية ستظهر في الايام المقبلة.

