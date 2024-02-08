بالصور- خلال جولته الفنية.. آدم يشعل الأجواء في كندا وسط تفاعل مميز من الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - ضمن جولته الفنية في البلاد، قام الفنان اللبناني آدم بإحياء عدد من الحفلات الناجحة في كندا وحضر مئات الأشخاص من الجالية اللبنانية والعربية للاستمتاع بصوته وأرشيفه الغنائي الرائع وهو فعلاً لبّى الطلب وقدم باقة من أجمل أغنياته : "في حدا، حدا عارف، خلص الدمع ".

حبيب كيم كارداشيان نجم معروف يصغرها بـ 12 عاماً.. وهذه هويته



و خلال الحفلات، ظهر تفاعل الجمهور الكبير واضح جداً، خصوصاً ان الجالية اللبنانية والعربية تتعطش الى رؤية النجوم اللبنانيين والعرب الذين يقومون ببعض الجولات الفنية بين الحين والاخر.ولم تكن ليالي كندا عادية بل كانت مليئة بالمشاعر و الأجواء الرومنسية مع الحفلات المميزة التي أحياها الفنان ٱدم والتي كانت من تنظيم المتعهد زافين جافريان صاحب شركة Global Entertainment و Xtravaganza Nights .

وقد أشاد الحضور بجودة الحفلات وتنظيمها المتميز، حيث تم توفير جميع وسائل الراحة والأمان للحضور وقدم آدم شكره للشركة المنظمة على اتاحة الفرصة له لتواجده وسط جمهوره في كندا وإعجابه بحماس وتفاعل جمهور كندا المميز.

و الجدير بالذكر أن آدم يحظى بشعبية كبيرة ، حيث تعتبر أغانيه من أكثر الأغاني استماعًا وتحميلاً على مواقع الإنترنت، نظرًا لجمال صوته ورومانسيته، .واشار المتعهد زافين على وجود مفاجآت كبرى على صعيد إقامة حفلات المع نجوم الوطن العربي بين كندا وامريكا لسنة ٢٠٢٤ .

