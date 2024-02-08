ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان المصري محمد رمضان لطرح أحدث أعماله و هي أغنية يشترك فيها مع النجم العالمي مساري والنجم العالمي و مغني الراب فيوتشر، حيث شارك رمضان مقطع فيديو ظهر فيه إلى جانب مساري و فيوتشر كاشفاً عن جزئ من الأغنية و علق بالقول : " عربي .
. بعد دقايق، ثقة في الله نجاح".
و في وقت سابق، شكر محمد رمضان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، بعد تهنئته له بتعييه سفيراً للإتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وأعاد محمد رمضان نشر الصورة التي تجمعه بـ نجيب ساويرس، وعلق قائلاً: "دايماً سباق يا أعز الصحاب، أول الناس اللي بركتلي ومن أول الناس اللي بشرتني".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- إلى جانب كل من مساري و فيوتشر.. محمد رمضان يحمس الجمهور لأغنيته قبل طرحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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