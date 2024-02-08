احتفلت الفاشينيستا الكويتية فرح الهادي بعيد ميلادها الـ 29، الذي صادف يوم الأربعاء، برفقة زوجها عقيل الرئيسي في أجواء رومانسية مميزة.

وشاركت فرح أجواء الاحتفال بعيد ميلادها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، حيث ظهرت في مقطع مصور وهي ترقص مع زوجها عقيل، الذي احتضنها معبرًا عن سعادته لوجودها إلى جانبه.

وطغى اللون الوردي على أجواء عيد ميلاد فرح، حيث زينت المكان بالبالونات والزينة البيضاء والوردية، واختارت فرح أغنية “تسوى عالم” لتكون هدية لزوجها عقيل.

بدوره، حرص عقيل الرئيسي على الاحتفال بعيد ميلاد فرح، من خلال مشاركته مقطعًا طريفًا من أجواء الاحتفال عبر “إنستغرام”، وعلق قائلاً: كل عام وأنتِ بألف خير.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع احتفال فرح الهادي بعيد ميلادها، وعبروا عن محبتهم وتقديرهم لها ولزوجها عقيل الرئيسي.

كانت هذه تفاصيل خبر بأجواء رومانسية.. شاهد فرح الهادي تحتفل بعيد ميلادها مع عقيل الرئيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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