شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة بروس ويليس تعمل على إصدار كتاب جديد من واقع خبرتها مع مرض زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل إيما هيمينج ويليس زوجة النجم العالمى بروس ويليس على كتاب جديد لتقديم الرعاية يعتمد على تجاربها في رعاية الممثل المحبوب، الذي تم تشخيص إصابته بالخرف الجبهي الصدغي، ومن المقرر أن يصدر كتاب إيما هيمنج ويليس، بدون عنوان حاليًا، في عام 2025.

وقالت إيما في بيان: "لا يؤثر الخرف على أحبائك فحسب، بل يمكن أن يهز أساس الأسرة بأكملها، إذا سمحت بذلك، وكان تحديد الموارد المناسبة لتعليم وتنوير نفسي أمرًا قويًا وأتاح لي المساحة لمواصلة المضي قدمًا بالطريقة الأكثر إيجابية حتى أتمكن من أن أكون أفضل أم وزوجة وابنة وصديقة وشريكة في الرعاية، وأريد أن أكون قادرة على مشاركة ذلك مع الشخص التالي الذي يجد نفسه في مكانى".



بروس ويليس وزوجته إيما هيمينج ويليس

سيتم إصدار كتابها من خلال شركة النشر الخاصة بماريا شرايفر، The Open Field، والتي تعد جزءًا من Penguin Random House، وستجمع ويليس بين القصص الشخصية والمقابلات ونصائح الخبراء.

وقالت شريفر في بيان: "أنا فخورة جدًا بالطريقة التي تستخدم بها صوتها لمساعدة الآخرين، فمقدمو الرعاية هم أبطال مجهولون في مجتمعنا - فهم بحاجة إلى التوجيه والدعم والمعرفة، إلى جانب المجتمع وخريطة الطريق."